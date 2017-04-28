У Києві облаштовують фан-зони до Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Євробачення-2017 у Києві проходитиме у Міжнародному виставковому центрі, утім любителі пісенного конкурсу, які не потрапили на саме дійство, зможуть слідкувати за його перебігом у фан-зонах, передає УНН.
Кілька з них планують відкрити у центрі Києва 30 квітня. Роботи з їх встановлення все ще тривають.
Також на вулиці Хрещатик планують відкрити Євромістечко.
Кореспондент УНН перевірив, як зводять фан-зони на Поштовій, Контрактовій, Софійській площах та на Хрещатику.
Так, із 30 квітня до 14 травня діятиме “Фан-зона на Софії” на Софійській площі, яка зможе розмістити до 10 тисяч відвідувачів. Фан-містечко буде поділено на такі зони: культурно-мистецьку, інформаційно-довідкову, відпочинку, фуд-корту та розваг.
Також розпочне роботу розважальна зона на Троїцькій площі, де презентують кращі зразки національної музики, сучасних творів музичного, театрального мистецтва, ознайомлять киян і гостей міста з унікальною українською культурою.
Розважальна зона “Feel Ukraine” — “Відчуй Україну” на Контрактовій площі також запрацює вже цієї неділі. На зазначеній локації на киян і гостей міста чекатимуть виступи артистів, виставки, майстер-класи, які супроводжуватимуться відеофільмами на екранах сцени. Працюватиме велика дитяча зона.
Крім того, запрацюють розважальна зона “Євробачення: Ретроспектива”, яка буде розташована на Поштовій площі та розважальна зона “Перший київський пленер "Kyiv Art Fort 2017“, яка відкриється й на території Національного історико-архітектурного заповідника "Київська фортеця“ (вул. Госпітальна, 24-А).
Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.