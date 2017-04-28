В Киеве обустраивают фан-зоны на Евровидение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Евровидение-2017" в Киеве будет проходить в Международном выставочном центре, впрочем любители песенного конкурса, которые не попали на само действо, смогут следить за его ходом в фан-зонах, передает УНН.
Некоторые из них планируют открыть в центре Киева 30 апреля. Работы по их установке все еще продолжаются.
Также на улице Крещатик планируют открыть Еврогородок.
Корреспондент УНН проверил, как строят фан-зоны на Почтовой, Контрактовой, Софийской площадях и на Крещатике.
Так, с 30 апреля до 14 мая будет действовать "Фан-зона на Софии" на Софийской площади, которая сможет разместить до 10 тыс. посетителей. Фан-городок будет разделен на следующие зоны: культурно-художественную, информационно-справочную, отдыха, фуд-корт и зону развлечений.
Также начнет работу развлекательная зона на Троицкой площади, где презентуют лучшие образцы национальной музыки, современных произведений музыкального, театрального искусства, ознакомят киевлян и гостей города с уникальной украинской культурой.
Развлекательная зона "Feel Ukraine" - "Почувствуй Украину" на Контрактовой площади также заработает уже в это воскресенье. На указанной локации киевлян и гостей города ждут выступления артистов, выставки, мастер-классы, которые будут сопровождаться видеофильмами на экранах сцены. Будет работать большая детская зона.
Кроме того, заработают развлекательная зона "Евровидения: Ретроспектива", которая будет расположена на Почтовой площади и развлекательная зона "Первый киевский пленэр" Kyiv Art Fort 2017", которая откроется и на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость" (ул. Госпитальная 24-А).
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.