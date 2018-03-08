У Києві невідомий стріляв з гранатомета в ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Києві невідомий із гранатомета стріляв у терасу ресторану, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"О 02:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що по вул. Володимирська горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум‘я. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав," - йдеться в повідомленні.
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Поліцейські опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеонагляду, які зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий та вистрілив із гранатомета.
Сам тубус виявили неподалік від ресторану.
За фактом умисного знищення або пошкодженння майна розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисника.