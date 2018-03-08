В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Киеве неизвестный из гранатомета стрелял в террасу ресторана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирской горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как в ресторан подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета.
Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана.
По факту умышленного уничтожения или пошкодженння имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.