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У Києві невідомі напали на іноземця в його квартирі та пограбували

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Голосіївському районі Києва четверо невідомих напали на іноземця в його квартирі та відібрали 11 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

У Києві невідомі напали на іноземця в його квартирі та пограбували

Правоохоронці з’ясували, що 52-річний іноземець, повернувшись з роботи, відчинив двері квартири та побачив двох чоловіків, які вживали спиртні напої. В цей час, зі спини, на нього накинулося ще двоє невідомих та почали вимагати гроші.

Так, за інформацією прес-служби, у ході бійки злодії нанесли постраждалому ножове поранення ноги, а також зв’язали руки та ноги липкою стрічкою. Після чого забрали з його кишені 11 тисяч доларів та 50 тисяч гривень.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування триває.

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