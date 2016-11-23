У Києві невідомі напали на іноземця в його квартирі та пограбували

Правоохоронці з’ясували, що 52-річний іноземець, повернувшись з роботи, відчинив двері квартири та побачив двох чоловіків, які вживали спиртні напої. В цей час, зі спини, на нього накинулося ще двоє невідомих та почали вимагати гроші.

Так, за інформацією прес-служби, у ході бійки злодії нанесли постраждалому ножове поранення ноги, а також зв’язали руки та ноги липкою стрічкою. Після чого забрали з його кишені 11 тисяч доларів та 50 тисяч гривень.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розшукують осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування триває.