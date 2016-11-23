В Киеве неизвестные напали на иностранца в его квартире и ограбили

Правоохранители выяснили, что 52-летний иностранец, вернувшись с работы, открыл дверь квартиры и увидел двух мужчин, которые употребляли спиртные напитки. В это время, со спины, на него набросились двое неизвестных и потребовали деньги.

Так, по информации пресс-службы, в ходе драки воры нанесли пострадавшему ножевое ранение ноги, а также связали руки и ноги скотчем. После чего забрали из его кармана 11 000 долларов и 50 000 гривен.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается.