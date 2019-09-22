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У Києві нетверезий працівник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП

У Києві нетверезий працівник СТО викрав автомобіль клієнта і потрапив у ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Києві працівник СТО, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав легковий автомобіль клієнта і вирішив покататися на ньому нічним містом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у м. Києві.

"До Голосіївського управління поліції від адміністратора СТО надійшло повідомлення про те, що вночі з парковки викрали автомобіль. Заявник пояснив, що цей легковик клієнт залишив для виконання малярних робіт", - сказано у повідомленні.

Як розповів детектив Голосіївського управління поліції Ігор Дубровський, у ході переслідування на вулиці Васильківській правопорушник, не впоравшись з керуванням, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок події ніхто не постраждав, а поліцейські тим часом встановили, що водій легковика перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Тож автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик, а на фігуранта склали адмінматеріали.

"Ми встановили, що нічний правопорушник, який тікав від патрульних, – це співробітник станції технічного обслуговування. Скориставшись ключами, які знаходилися всередині, він заволодів автівкою. Свої дії пояснює тим, що перебував напідпитку та вирішив "покататися" вулицями нічної столиці", - розповів правоохоронець.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві загорілася автівка, якою керував водій в стані сп'яніння.

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