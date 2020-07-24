У Києві назвали райони-лідери за приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У Києві найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Дарницькому районі — 27 нових випадків. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Найбільше випадків захворювання (на COVID-19 за добу - ред.) виявили в Дарницькому районі — 27, Деснянському — 16, Святошинському, Солом'янському і Шевченківському районах по 12 випадків", — сказав Віталій Кличко.
Він також повідомив, що в столичних лікарнях з діагнозом COVID-19 перебувають 283 хворих.
"З них 19 дітей. 45 хворих у важкому стані. Дві людини підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Ще 38 пацієнтів в медзакладах з підозрою на коронавірус", - додав мер.
Нагадаємо, у Києві за добу коронавірус підтвердили ще у 118 осіб.