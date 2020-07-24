В Киеве назвали районы-лидеры по приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Киеве самый большой суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксирован в Дарницком районе - 27 новых случаев. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания (COVID-19 за сутки - ред.) обнаружили в Дарницком районе - 27, Деснянском - 16, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах по 12 случаев", - сказал Виталий Кличко.
Он также сообщил, что в столичных больницах с диагнозом COVID-19 находятся 283 больных.
"Из них 19 детей. 45 больных в тяжелом состоянии. Два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов в медучреждениях с подозрением на коронавирус", - добавил мэр.
Напомним, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 118 человек.