У Києві навпроти ТРЦ прорвало трубу: окропом залило дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Києві навпроти торгівельно-розважального центру "Караван" прорвало трубу, в результаті чого, гарячою водою залило частину дороги. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua, передає УНН.
"...масштабні гарячі ванни у Києві біля Каравану: доступні гаряча сауна, душ, СПА. На місце виїхали ремонтники. Рух обмежено", - йдеться в повідомлені.
Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому без теплопостачання залишились 51 житловий будинок і 2 дитсадки. Згідно з інформацією, теплопостачання припинили через порив в теплокамерi № 5 на вулиці Жадова.