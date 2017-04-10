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У Києві навколо театру на Подолі прибрали будпаркан

У Києві навколо театру на Подолі прибрали будпаркан

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На вихідних довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан. Про це повідомляється на офіційній сторінці у Facebook театру, передає УНН.

Фасад театру прикрасили уривками з творів Вільяма Шекспіра, Жана-Батиста Мольєра, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Булгакова, Григорія Сковороди.

Нагадаємо, що поява нового фасаду театру на Подолі викликала обурення киян через його зовнішній вигляд, що не відповідає архітектурному ансамблю Андріївського узвозу, і згодом на сайті Київської міської ради зареєстровано електронну петицію з проханням повернути історичний вигляд Андріївському узвозу, знести новий фасад Київського драматичного театру на Подолі та повернути історичний вигляд будинку.

Пізніше у КМДА заявили, що фасад "Театру на Подолі" буде видозмінено.

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