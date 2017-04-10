В Киеве вокруг театра на Подоле убрали будпаркан

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79332 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111609 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169901 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124967 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121995 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106189 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107384 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103831 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160432 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве вокруг театра на Подоле убрали будпаркан

В Киеве вокруг театра на Подоле убрали будпаркан

Киев  •  УНН

 • 13477 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На выходных вокруг скандального Театра на Подоле убрали строительный забор. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook, передает УНН.

Фасад театра украсили отрывками из произведений Уильяма Шекспира, Жана-Батиста Мольера, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Булгакова, Григория Сковороды.

Напомним, что появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, который не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска, и впоследствии на сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания.

Позже в КГГА заявили, что фасад "Театра на Подоле" будет видоизменен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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