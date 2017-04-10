В Киеве вокруг театра на Подоле убрали будпаркан

Фасад театра украсили отрывками из произведений Уильяма Шекспира, Жана-Батиста Мольера, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Булгакова, Григория Сковороды.

Напомним, что появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, который не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска, и впоследствии на сайте Киевского городского совета зарегистрировано электронную петицию с просьбой вернуть исторический облик Андреевскому спуску, снести новый фасад Киевского драматического театра на Подоле и вернуть исторический облик здания.

Позже в КГГА заявили, что фасад "Театра на Подоле" будет видоизменен.