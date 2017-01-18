У Києві на Водохреща очікують туман, видимість 200-500 м
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 січня, вночі та вранці 19 січня в столиці очікується туман, видимість 200-500 м, передає УНН.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.
Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Нагадаємо, столичні парки та сквери оповив іній.