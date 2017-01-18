У Києві на Водохреща очікують туман, видимість 200-500 м

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Нагадаємо, столичні парки та сквери оповив іній.