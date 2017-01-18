В Киеве на Крещение ожидают туман, видимость 200-500 м
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, передает УНН.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.
Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Напомним, столичные парки и скверы укрыл иней.