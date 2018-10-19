У Києві на вихідних знову обмежать рух

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Упродовж 20 і 21 жовтня у столиці буде перекрито рух у Шевченківському і Святошинському районах. Про це йдеться на сайті КМДА, передає УНН.

“У столиці 20 жовтня із 12:00 до 22:00 на вулиці Рейтарській влаштують одноденний вуличний фестиваль „РАЙОН #1 Block Party“”, — йдеться у тексті розпорядженні КМДА.

Подія відбуватиметься на вулиці Рейтарській від будинку № 5 (перехрестя з вулицею Золотоворітською) до будинку № 21/13 (перехрестя з вул. Стрілецькою).

У зв’язку із цим на цій ділянці передбачено заборону руху всіх видів транспорту 20 жовтня з 06:00 до 23:59.

Згідно із розпорядженням, монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, розпочнеться цієї суботи о 09:00, а демонтаж має завершитися о 23:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вулицю на Виноградарі закриють на капремонт до 26 жовтня

Block Party — популярний у Берліні та Барселоні формат вуличних фестивалів, під час яких підприємці одного кварталу перекривають вулицю і влаштовують вечірку. Перша така вечірка відбулась на Рейтарській 21 липня. Цього разу спеціальні місця обладнають не лише для підприємців, й для мешканців вулиці, які захочуть долучитися до акції. Зокрема, передбачено розпродажі, фудкорти, майстер-класи, музичні виступи тощо. Торік частина зібраних під час події коштів пішла на облаштування вулиці.

Також у зв’язку з улаштуванням верхнього шару покриття буде закрито рух транспорту на ділянці просп. Леся Курбаса від вул. Володимира Покотила до вул. Академіка Корольова у напрямку центру міста. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.

Рух буде закрито:

  • 20 жовтня із 07:00 до 21:00;
  • 21 жовтня із 07:00 до 18:00.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, станцію метро “Святошин” ремонтуватимуть до кінця року.

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