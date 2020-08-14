У Києві, на відміну від Одеси, тестувати студентів в гуртожитках поки не збираються

За її словами, станом на сьогодні, фінансової можливості організувати такий ІФА-скринінг немає.

При цьому, Собко вважає, що подібна діагностика дуже необхідна і допомогла б мінімізувати ймовірність нових спалахів коронавірусу.

"Це було б доцільно і важливо. Справа в тому що до Києва з'їдуться студенти з різних регіонів України, а гуртожитки, в кімнатах проживають по дві, три, чотири людини. Тому студенти там перебувають у тісному контакті, і ймовірність зараження зростає", - пояснила вона.

Відзначимо, що Київська міська студентська поліклініка обслуговує понад 50 коледжів і ВНЗ столиці, серед яких Києво-Могилянська академія, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, Національний медичний університет ім. О. Богомольця, Національний транспортний університет та ін.

Уточнимо, що ІФА-тестування дозволяє визначити чи хвора людина на "ковід" в момент аналізу, а також чи перехворіла вже раніше цим вірусом і сьогодні має антитіла.

Нагадаємо, що в Одесі ініціативу протестувати всіх студентів, що приїжджають і проживають в гуртожитках, підтримала місцева влада. Там прийняли рішення профінансувати такий ІФА-скринінг з міського бюджету.