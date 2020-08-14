В Киеве, в отличие от Одессы, тестировать студентов в общежитиях пока не собираются
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве пока не собираются тестировать на "ковид" приезжих на обучение студентов, которые будут проживать в общежитиях. Об этом УНН рассказала директор Киевской городской студенческой поликлиники Ирина Собко.
По ее словам, по состоянию на сегодня, финансовой возможности организовать такой ИФА-скрининг нет.
При этом, Собко считает, что подобная диагностика очень необходима и помогла бы минимизировать вероятность новых вспышек коронавируса.
"Это было бы целесообразно и важно. Дело в том, что в Киев съедутся студенты из разных регионов Украины, а общежития, в комнатах проживают по два, три, четыре человека. Поэтому студенты там находятся в тесном контакте, и вероятность заражения возрастает" , - пояснила она.
Отметим, что Киевская городская студенческая поликлиника обслуживает более 50 колледжей и вузов столицы, среди которых Киево-Могилянская академия, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Национальный медицинский университет им. Богомольца, Национальный транспортный университет и др.
Уточним, что ИФА-тестирование позволяет определить болен ли человек "ковид" в момент анализа, а также переболела лм уже ранее этим вирусом и сегодня имеет антитела.
Напомним, что в Одессе инициативу протестировать всех приезжающих и проживающих в общежитиях студентов поддержала местная власть. Там приняли решение профинансировать такой ИФА-скрининг из городского бюджета.