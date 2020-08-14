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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 102308 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107678 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127734 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101346 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102151 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

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В Киеве, в отличие от Одессы, тестировать студентов в общежитиях пока не собираются

В Киеве, в отличие от Одессы, тестировать студентов в общежитиях пока не собираются

Киев  •  УНН

 • 14339 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве пока не собираются тестировать на "ковид" приезжих на обучение студентов, которые будут проживать в общежитиях. Об этом УНН рассказала директор Киевской городской студенческой поликлиники Ирина Собко.

По ее словам, по состоянию на сегодня, финансовой возможности организовать такой ИФА-скрининг нет.

При этом, Собко считает, что подобная диагностика очень необходима и помогла бы минимизировать вероятность новых вспышек коронавируса.

"Это было бы целесообразно и важно. Дело в том, что в Киев съедутся студенты из разных регионов Украины, а общежития, в комнатах проживают по два, три, четыре человека. Поэтому студенты там находятся в тесном контакте, и вероятность заражения возрастает" , - пояснила она.

Отметим, что Киевская городская студенческая поликлиника обслуживает более 50 колледжей и вузов столицы, среди которых Киево-Могилянская академия, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Национальный медицинский университет им. Богомольца, Национальный транспортный университет и др.

Уточним, что ИФА-тестирование позволяет определить болен ли человек "ковид" в момент анализа, а также переболела лм уже ранее этим вирусом и сегодня имеет антитела.

Напомним, что в Одессе инициативу протестировать всех приезжающих и проживающих в общежитиях студентов поддержала местная власть. Там приняли решение профинансировать такой ИФА-скрининг из городского бюджета.

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