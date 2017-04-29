У Києві на свята невідкладна медична допомога надаватиметься незалежно від реєстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час святкування Міжнародного дня солідарності трудящих, Дня пам’яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні закладами охорони здоров’я столиці невідкладна медична допомога надаватиметься всім громадянам, незалежно від місця їх проживання та реєстрації. Про це УНН повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.
Буде забезпечено чергування лікарсько-сестринських бригад і роботу медичних пунктів під час проведення загальнодержавних, міських, районних заходів.
Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, буде організована цілодобово.
У Департаменті охорони здоров’я нагадують про цілодобову роботу консультативно-інформаційної служби “Здоров’я — порада лікаря за телефоном 15-83” (безкоштовно зі стаціонарних телефонів Києва) та закликають при погіршенні самопочуття не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців.
Нагадаємо, з 22.00 29 квітня до 6.30 30 квітня вносяться зміни в маршрути столичних тролейбусів №№ 5, 26, 92Н.