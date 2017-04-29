У Києві на свята невідкладна медична допомога надаватиметься незалежно від реєстрації

Буде забезпечено чергування лікарсько-сестринських бригад і роботу медичних пунктів під час проведення загальнодержавних, міських, районних заходів.



Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, буде організована цілодобово.



У Департаменті охорони здоров’я нагадують про цілодобову роботу консультативно-інформаційної служби “Здоров’я — порада лікаря за телефоном 15-83” (безкоштовно зі стаціонарних телефонів Києва) та закликають при погіршенні самопочуття не займатися самолікуванням, а звертатися до фахівців.

Нагадаємо, з 22.00 29 квітня до 6.30 30 квітня вносяться зміни в маршрути столичних тролейбусів №№ 5, 26, 92Н.