В Киеве в праздники неотложная медпомощь будет предоставляться независимо от регистрации

Будет обеспечено дежурство врачебно-сестринских бригад и работа медицинских пунктов во время проведения общегосударственных, городских и районных мероприятий.



Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно.



В Департаменте здравоохранения напоминают о круглосуточной работе консультативно-информационной службы “Здоровье — совет врача по телефону 15-83” (бесплатно со стационарных телефонов Киева) и призывают при ухудшении самочувствия не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.

Напомним, с 22.00 29 апреля до 6.30 30 апреля вносятся изменения в маршруты столичных троллейбусов №№ 5, 26, 92н.