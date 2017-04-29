В Киеве в праздники неотложная медпомощь будет предоставляться независимо от регистрации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время празднования Международного дня солидарности трудящихся, Дня памяти и примирения и 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне учреждениями здравоохранения столицы неотложная медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, независимо от места их проживания и регистрации. Об этом УНН сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской госадминистрации.
Будет обеспечено дежурство врачебно-сестринских бригад и работа медицинских пунктов во время проведения общегосударственных, городских и районных мероприятий.
Работа учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, будет организована круглосуточно.
В Департаменте здравоохранения напоминают о круглосуточной работе консультативно-информационной службы “Здоровье — совет врача по телефону 15-83” (бесплатно со стационарных телефонов Киева) и призывают при ухудшении самочувствия не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам.
Напомним, с 22.00 29 апреля до 6.30 30 апреля вносятся изменения в маршруты столичных троллейбусов №№ 5, 26, 92н.