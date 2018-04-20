У Києві на стоянці горіли чотири автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Пожежні підрозділи у Києві ліквідували загоряння 4 автомобілів, які були припарковані на одній стоянці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у м.Києві, передає УНН.
"20 квітня о 04:49 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Північна, 2", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на місці події рятувальники встановили, що на стоянці горить автомобіль Opel Movano з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Toyota Auris, Daewoo Matiz та Volkswagen Multivan.
О 05:06 бійці локалізували пожежу, а о 5:28 - ліквідували.
Внаслідок пожежі автомобіль Opel Movano згорів повністю, а поруч припарковані автомобілі частково пошкоджені.
Обставини події встановлюють правоохоронні органи. Загиблих та травмованих немає.
Як повідомляв УНН, у місті Вишневому Київської області трапилася пожежа у автокав’ярні, припаркованій на узбіччі.