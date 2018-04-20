В Киеве на стоянке горели четыре автомобиля

"20 апреля в 4:49 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Северная, 2", - говорится в сообщении.



Как отмечается, на месте происшествия спасатели установили, что на стоянке горит автомобиль Opel Movano с последующим распространением огня на рядом припаркованные автомобили Toyota Auris, Daewoo Matiz и Volkswagen Multivan.



В 5:06 бойцы локализовали пожар, а в 5:28 - ликвидирован.



В результате пожара автомобиль Opel Movano сгорел полностью, а рядом припаркованные автомобили частично повреждены.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Погибших и травмированных нет.



Как сообщал УНН, в городе Вишневом Киевской области произошел пожар в автокофейни, припаркованной на обочине.