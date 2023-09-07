У Києві на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування

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"Фахівці обслуговуючої компанії вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі сплатити за проїзд можна транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий", безконтактною банківською карткою, чи за допомогою мобільних додатків ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо

На станції метро "Либідська" 25 серпня розпочався капітальний ремонт ескалатора, який триватиме до 17 жовтня 2023 року.