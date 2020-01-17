У Києві на отриманні хабара затримали капітана поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві на отриманні хабара у розмірі 30 тисяч гривень затримали капітана поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України затримали слідчого одного з районних управлінь ГУ Нацполіції у Києві на отриманні неправомірної вигоди. Оперативники спецслужби встановили, що капітан поліції вимагав від фігуранта кримінального провадження 30 тисяч гривень”, — сказано у повідомленні.
У таку суму посадовець оцінив закриття справи за шахрайство. Затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після перерахування на банківську картку другої частини хабара — 15 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, слідчого Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, який вимагав та отримав хабар від фігуранта кримінального провадження, засудили на 5 років із конфіскацією майна.