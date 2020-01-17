В Киеве во время получения взятки задержали капитана полиции

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины задержали следователя одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве на получении неправомерной выгоды. Оперативники спецслужбы установили, что капитан полиции потребовал от фигуранта уголовного производства 30 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В такую сумму чиновник оценил закрытие дела за мошенничество. Задержали злоумышленника соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после перечисления на банковскую карточку второй части взятки - 15 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, следователя Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, который требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства, осудили на 5 лет с конфискацией имущества.