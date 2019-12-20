У Києві на Оболоні пограбували прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Києві на Оболонському проспекті пограбували прокурора. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася ввечері 19 грудня. Співробітник прокуратури повертався додому, коли невідомий вирвав у нього з рук сумку.
У сумці були документи, серед яких службове посвідчення, банківські картки та гроші на суму близько півтори тисячі гривень.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 186 КК України (грабіж).
Нагадаємо, у Черкасах побили та пограбували прокурора.