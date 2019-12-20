В Киеве на Оболони ограбили прокурора

Происшествие произошло вечером 19 декабря. Сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку.

В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Напомним, в Черкассах избили и ограбили прокурора.