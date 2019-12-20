В Киеве на Оболони ограбили прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Киеве на Оболонском проспекте ограбили прокурора. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Происшествие произошло вечером 19 декабря. Сотрудник прокуратуры возвращался домой, когда неизвестный вырвал у него из рук сумку.
В сумке были документы, среди которых служебное удостоверение, банковские карты и деньги на сумму около полутора тысяч гривен.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).
Напомним, в Черкассах избили и ограбили прокурора.