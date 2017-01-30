У Києві на незаконних АЗС вилучили понад 22 тис. літрів скрапленого газу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Столичною прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки в м. Києві ДЗЕ Нацполіції України припинено діяльність трьох нелегальних газозаправних пунктів, які знаходились на вул. Тепловозній, проспекті Воз'єднання та проспекті П.Григоренка у Дарницькому районі столиці, вилучено понад 22 тис. літрів скрапленого газу передає УНН з посиланням на прес – службу прокуратури міста Києва.
“Під час слідчих дій вилучено цистерни зі скрапленим газом об’ємом понад 22 тисяч літрів та обладнання для здійснення незаконної діяльності”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що вказані заправки функціонували без жодних дозвільних документів та були розташовані у небезпечній близькості до житлових будинків.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України із залученням фахівців ДСНС України та Державної служби України з питань праці проведено демонтаж нелегальних заправок.
В рамках слідства призначено пожежно-технічну експертизу по вилученому майну. Також підготовлено клопотання до суду щодо арешту нелегального обладнання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, навесні варто очікувати подорожчання скрапленого газу.
За підсумками минулого року, український ринок автогазу зріс на третину.
При цьому, за прогнозами експертів, ринок автогазу зростатиме й надалі, однак вже з меншими темпами.
Також нагадаємо, одна з найбільших мереж АЗК WOG до 2020 року планує вдвічі збільшити кількість власних газових заправок.
Також у WOG планують запустити роботу мобільної лабораторії з перевірки якості LPG.