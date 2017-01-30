В Киеве на незаконных АЗС изъяли более 22 тыс. литров сжиженного газа

ukru
19:49 • 19283 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 103000 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 108281 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 106407 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 131145 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112309 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119743 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130077 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140184 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144536 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 36566 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105863 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103835 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 42100 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 79380 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 19300 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 103004 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 79380 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 103835 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 131146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135950 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 144218 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149196 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147779 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151237 просмотра
Актуальное
В Киеве на незаконных АЗС изъяли более 22 тыс. литров сжиженного газа

В Киеве на незаконных АЗС изъяли более 22 тыс. литров сжиженного газа

Киев • УНН

 • 4216 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины прекращена деятельность трех нелегальных газозаправочных пунктов, находящихся на ул. Тепловозной, проспекте Воссоединения и проспекте П. Григоренко в Дарницком районе столицы, изъято более 22 тыс. литров сжиженного газа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Во время следственных действий изъяты цистерны со сжиженным газом объемом более 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине нет органа, контролирующего качество нефтепродуктов

Отмечается, что указанные заправки функционировали без разрешительных документов и были расположены в опасной близости к жилым домам.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины с привлечением специалистов ГосЧС Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда проведен демонтаж нелегальных заправок.

В рамках следствия назначили пожарно-техническую экспертизу по изъятому имуществу. Также подготовлено ходатайство в суд об аресте нелегального оборудования.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.

По итогам прошлого года, украинский рынок автогаза вырос на треть.

При этом, по прогнозам экспертов, рынок автогаза будет расти и дальше, однако уже с меньшими темпами.

Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок.

Также в WOG планируют запустить работу мобильной лаборатории по проверке качества LPG.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы