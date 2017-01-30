В Киеве на незаконных АЗС изъяли более 22 тыс. литров сжиженного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Столичной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве ДЗЭ Нацполиции Украины прекращена деятельность трех нелегальных газозаправочных пунктов, находящихся на ул. Тепловозной, проспекте Воссоединения и проспекте П. Григоренко в Дарницком районе столицы, изъято более 22 тыс. литров сжиженного газа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Во время следственных действий изъяты цистерны со сжиженным газом объемом более 22 тысяч литров и оборудование для осуществления незаконной деятельности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что указанные заправки функционировали без разрешительных документов и были расположены в опасной близости к жилым домам.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины с привлечением специалистов ГосЧС Украины и Государственной службы Украины по вопросам труда проведен демонтаж нелегальных заправок.
В рамках следствия назначили пожарно-техническую экспертизу по изъятому имуществу. Также подготовлено ходатайство в суд об аресте нелегального оборудования.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, весной стоит ожидать подорожания сжиженного газа.
По итогам прошлого года, украинский рынок автогаза вырос на треть.
При этом, по прогнозам экспертов, рынок автогаза будет расти и дальше, однако уже с меньшими темпами.
Также напомним, одна из крупнейших сетей АЗК WOG до 2020 года планирует вдвое увеличить количество собственных газовых заправок.
Также в WOG планируют запустить работу мобильной лаборатории по проверке качества LPG.