У Києві на мосту Метро частково обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У столиці на мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня. Про це повідомив Київавтодор, інформує УНН.
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“На стан старих деформаційних швів на мосту Метро через річку Дніпро надходять скарги від водіїв. Тож, у рамках експлуатаційного утримання споруди, працівники КП „Київавтошляхміст“ відремонтують деформаційні шви”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляють, що роботи у напрямку лівого берега розпочнуться у ніч проти суботи 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час. Під час робіт рух транспорту буде частково обмеженим.
Нагадаємо
Із 2 жовтня до 15 грудня на естакаді Південного мосту через ремонтні роботи частково обмежать рух транспорту.