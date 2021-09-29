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В Киеве на мосту Метро частично ограничат движение

В Киеве на мосту Метро частично ограничат движение

Киев  •  УНН

 • 18898 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В столице на мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября. Об этом сообщил Киевавтодор, сообщает УНН.

Цитата

“На состояние старых деформационных швов на мосту Метро через реку Днепр поступают жалобы от водителей. Поэтому, в рамках эксплуатационного содержания сооружения, работники КП” Киевавтодормост “отремонтируют деформационные швы”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщают, что работы в направлении левого берега начнутся в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируют выполнить на выходных и в ночное время. Во время работ движение транспорта будет частично ограничено.

Напомним

Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста из-за ремонтных работ частично ограничат движение транспорта.

Украинские Национальные Новости

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