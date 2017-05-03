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У Києві на місці пам'ятника Леніну відкрили інсталяцію із розмарину та м'яти

Київ • УНН

 • 25690 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні на місці пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка фонд “Ізоляція” встановив тимчасову інсталяцію “Ритуал природи” мексиканської художниці Іси Каррільйо, передає кореспондент УНН.

У Києві на місці пам'ятника Леніну відкрили інсталяцію із розмарину та м'яти

Для інсталяції використали 1 тис. кущів м’яти, базиліка, розмарину та чебрецю. Кожна рослина має свою символіку, а сама ідея проекту “Ритуал природи” полягає у “захоплені” порожнього постаменту цілющими рослинами.

“Іса Каррільйо пропонує нам замислитися над питаннями не політичного, а загальнолюдського характеру. Варто, звернути увагу на цей процес відродження, який відбувається кожного року, в природі, навесні. І це така метафора, що і в суспільстві також може відбутися цей процес відродження і очищення. Адже це не тільки процес декомунізації. Крім того, йдеться про очищення постаменту від трагічних спогадів, адже саме на цьому місці під час Другої Світової Війни стояла нацистська шибениця”, — повідомила Катерина Філюк куратор проекту “Суспільна угода”.

На участь у міжнародному конкурсі “Суспільна угода 2017” загалом подали заявку майже 50 художників з усього світу. До фіналу пройшли 4 учасника. А саме цей проект був обраний для реалізації киянами шляхом онлайн голосування.

Організатори повідомили, що інсталяцію можна побачити до 17 травня. Наприкінці проекту рослини будуть роздані киянам та буде проведено майстер-клас як вирощувати цілющі рослини в домашніх умовах.

Раніше УНН повідомляв, що арку Дружби Народів розфарбували.

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