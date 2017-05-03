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В Киеве на месте памятника Ленину открыли инсталляцию из розмарина и мяты

Киев • УНН

 • 25690 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня на месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко фонд "Изоляция" установил временную инсталляцию "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо, передает корреспондент УНН.

В Киеве на месте памятника Ленину открыли инсталляцию из розмарина и мяты

Для инсталляции использовали 1 тыс. кустов мяты, базилика, розмарина и тимьяна. Каждое растение имеет свою символику, а сама идея проекта "Ритуал природы" заключается в "захвате" пустого постамента целебными растениями.

"Иса Каррильо предлагает нам задуматься над вопросами не политического, а общечеловеческого характера. Стоит обратить внимание на этот процесс возрождения, который происходит ежегодно, в природе весной. И это такая метафора, и в обществе также может произойти этот процесс возрождения и очищения. Ведь это не только процесс декоммунизации. Кроме того речь об очищении постамента от трагических воспоминаний, ведь именно на этом месте во время Второй мировой войны стояла нацистская виселица", - сообщила Екатерина Филюк куратор проекта "Общественное соглашение".

На участие в международном конкурсе "Общественное соглашение 2017" в целом подали заявки почти 50 художников со всего мира. В финал прошли 4 участника. А именно этот проект был выбран для реализации киевлянами путем онлайн голосования.

Организаторы сообщили, что инсталляцию можно увидеть до 17 мая. В конце проекта растения будут розданы киевлянам и будет проведен мастер-класс как выращивать целебные растения в домашних условиях.

Ранее сообщал УНН, что арку Дружбы Народов раскрасили.

Украинские Национальные Новости

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