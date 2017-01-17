У Києві на Майдані 21 січня проведуть акцію "Стоп Путін! Стоп війна!"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У суботу, 21 січня, світове українство в десятках країн по всьому світу проведуть третю протягом року акцію "Стоп Путін! Стоп війна!". У Києві акція відбудеться 21 січня о 15:00 на Майдані Незалежності під стелою, передає УНН із посиланням на прес-службу організаторів.
Як повідомили організатори, цього року в київському заході візьме участь координатор всесвітньої акції "Стоп Путін! Стоп війна!" Ірена фон Бург. Також під час акції відбудеться пряме включення – телеміст - з акції «Стоп Путін!» у Москві.
"Ключова вимога - звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом - як на території Росії, так і в Криму - за політично мотивованими і сфабрикованими звинуваченнями", - йдеться у повідомленні.
Серед інших вимог: вивести з території України всі російські окупаційні війська, а також повернути назад в Росію всю зброю та воєнну техніку; посилити (збільшити) спостережну місію ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень та допустити місію ОБСЄ до частини українсько-російського кордону, який Україна тимчасово не контролює, повернути Крим Україні.