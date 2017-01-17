В Киеве на Майдане 21 января проведут акцию "Стоп Путин! Стоп война!"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В субботу, 21 января, мировое украинство в десятках стран по всему миру проведут третью за год акцию "Стоп Путин! Стоп война!". В Киеве акция состоится 21 января в 15:00 на Майдане Незалежности под стелой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организаторов.
Как сообщили организаторы, в этом году в киевском мероприятии примет участие координатор всемирной акции "Стоп Путин! Стоп война!" Ирэна фон Бург. Также во время акции состоится прямое включение - телемост - с акции "Стоп Путин" в Москве.
"Ключевое требование - освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом - как на территории России, так и в Крыму - из-за политически мотивированных и сфабрикованных обвинений", - говорится в сообщении.
Среди других требований: вывести с территории Украины все российские оккупационные войска, а также вернуть назад в Россию все оружие и военную технику; усилить (увеличить) наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю и допустить миссию ОБСЕ к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, вернуть Крым Украине.