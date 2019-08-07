У Києві на "Лисій горі" виявили снаряд часів Другої світової війни

Так, 6 серпня, на відкритій території в урочищі “Лиса гора”, що у Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявленний боєприпас було вилучено та знищено на полігоні.

В установі повідомляють, що всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 777 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Сумській області знайшли 60 боєприпасів часів Другої світової війни біля житлових будинків.