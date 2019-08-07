У Києві на "Лисій горі" виявили снаряд часів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У столиці піротехніки виявили та знищили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це УНН повідомили у головному управлінні ДСНС України в м. Києві.
Так, 6 серпня, на відкритій території в урочищі “Лиса гора”, що у Голосіївському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни.
Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявленний боєприпас було вилучено та знищено на полігоні.
В установі повідомляють, що всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 777 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, у Сумській області знайшли 60 боєприпасів часів Другої світової війни біля житлових будинків.