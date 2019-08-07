В Киеве на "Лысой горе" обнаружили снаряд времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице пиротехники обнаружили и уничтожили взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.
Так, 6 августа, на открытой территории в урочище “Лысая гора”, что в Голосеевском районе столицы, обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны.
Группой пиротехнических работ Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженный боеприпас был изъят и уничтожен на полигоне.
В учреждении сообщают, что всего с начала года на территории Киева изъято и уничтожено 777 взрывоопасных предметов.
Напомним, в Сумской области нашли 60 боеприпасов времен Второй мировой войны возле жилых домов.