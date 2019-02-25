У Києві на Куренівці через ДТП зупинились трамваї
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Києві на вулиці Кирилівській, у напрямку від Героїв Дніпра до Контрактової, через ДТП зупинились три трамваї, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, два легковики зіштовхнулись на трамвайних коліях, перекривши таким чином рух громадському транспорту.
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Наразі через ДТП зупинились три трамваї.
Нагадаємо, у селі Нові Петрівці Київської області сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського авто.