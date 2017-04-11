У Києві на Інститутській слідчі відтворили події 20 лютого 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На вулиці Інститутській в центрі Києва слідчі в рамках справи екс-беркутівців проводять слідчі дії. Про це в коментарі УНН розповів начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
"Вони (слідчі дії в рамках слідчого експерименту - ред.) вже два тижні тривають", - заявив С.Горбатюк.
За його словами, слідчі дії триватимуть аж до завершення розслідування, бо у справі багато епізодів вбивств.
"У першу чергу воно пов’язано з багатьма матеріалами, відеозаписами, які треба перевірити експериментальним шляхом на предмет можливості ведення стрільби і так далі", - додав він.
Як повідомляв УНН, 2 березня Святошинський районний суд Києва зобов’язав сторону обвинувачення провести слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, і оголосив перерву в засіданнях до 11:30 18 квітня.
За рішенням суду, слідчий експеримент фіксуватиметься за допомогою фото та відео зйомки.
Колегія суддів постановила, що слідчий експеримент має бути проведений до 18 квітня, а його результати мають надійти до суду до 1 липня 2017 року.
При цьому ГУ НП у Києві має забезпечити громадський порядок під час проведення слідчого експерименту.
Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.
У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.