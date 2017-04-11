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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79272 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111590 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124949 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121985 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115310 просмотра

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В Киеве на Институтской следователи воспроизвели события 20 февраля 2014 года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. На улице Институтской в ​​центре Киева следователи в рамках дела экс-беркутовцев проводят следственные действия. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Они (следственные действия в рамках следственного эксперимента - ред.) уже две недели продолжаются", - заявил С.Горбатюк.

По его словам, следственные действия будут продолжаться, пока не завершится расследование, потому что в деле много эпизодов убийств.

"В первую очередь оно связано со многими материалами, видеозаписями, которые надо проверить экспериментальным путем на предмет возможности ведения стрельбы и так далее", - добавил он.

Как сообщал УНН, 2 марта Святошинский районный суд Киева обязал сторону обвинения провести следственный эксперимент в уголовном производстве по пяти экс-бойцах спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, и объявил перерыв в заседаниях до 11:30 18 апреля.

По решению суда, следственный эксперимент будет фиксироваться с помощью фото и видео съемки.

Коллегия судей постановила, что следственный эксперимент должен быть проведен до 18 апреля, а его результаты должны поступить в суд до 1 июля 2017 года.

При этом ГУ НП в Киеве должно обеспечить общественный порядок во время проведения следственного эксперимента.

Напомним, бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

В феврале этого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

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