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У Києві на дезінфекцію дільниць виділили 1,3 млн грн - КМДА

У Києві на дезінфекцію дільниць виділили 1,3 млн грн - КМДА

Київ • УНН

 • 13871 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві на дезінфекцію на виборчих дільницях виділили 1,3 млн грн. Мити дільниці будуть кожні чотири години, киян просять дотримуватися заходів безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Місто забезпечило виборчі дільниці усім необхідним для голосування під час карантину, утім кожен виборець має відповідально поставитися до особистої безпеки та дотримуватися протиепідемічних норм і рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Усі виборчі дільниці Києва вже їх отримали.

"У день голосування на дільницю треба прийти у захисній масці або респіраторі, на вході пройти температурний скринінг та опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань, обробити руки антисептиком та не забувати про дотримання соціальної дистанції. Бажано мати при собі і власну ручку", – додали в КМДА.

Також додали, що дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводитимуть кожні 4 години. Окрім того, на дільницях обладнають місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітку для дотримання соціальної дистанції. Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати після 18:00, коли до них навідаються члени виборчої дільниці.

Нагадаємо, за інформацією очільника київської поліції Андрія Крищенко, столична поліція візьме під цілодобову охорону 1105 виборчих дільниць.

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