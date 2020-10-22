У Києві на дезінфекцію дільниць виділили 1,3 млн грн - КМДА

"Місто забезпечило виборчі дільниці усім необхідним для голосування під час карантину, утім кожен виборець має відповідально поставитися до особистої безпеки та дотримуватися протиепідемічних норм і рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місто виділило з бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень на дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту. Усі виборчі дільниці Києва вже їх отримали.

"У день голосування на дільницю треба прийти у захисній масці або респіраторі, на вході пройти температурний скринінг та опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань, обробити руки антисептиком та не забувати про дотримання соціальної дистанції. Бажано мати при собі і власну ручку", – додали в КМДА.

Також додали, що дезінфекцію приміщень виборчих дільниць обов’язково проводитимуть кожні 4 години. Окрім того, на дільницях обладнають місця для збору та утилізації засобів індивідуального захисту, розмітку для дотримання соціальної дистанції. Виборці, які перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати після 18:00, коли до них навідаються члени виборчої дільниці.

Нагадаємо, за інформацією очільника київської поліції Андрія Крищенко, столична поліція візьме під цілодобову охорону 1105 виборчих дільниць.