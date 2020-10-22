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Поліція у Києві візьме під цілодобову охорону 1105 виборчих дільниць - Крищенко

Поліція у Києві візьме під цілодобову охорону 1105 виборчих дільниць - Крищенко

Київ • УНН

 • 10342 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Столична поліція візьме під цілодобову охорону 1105 виборчих дільниць. Про це на брифінгу в Києві сказав очільник київської поліції Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні вже в одному районі поліція бере під охорону безпосередньо майже 50 виборчих дільниць, в які будуть завезені бюлетені. В 13 виборчих комісій бюлетенів було завезено 2 дні тому, вони вже під охороною", - сказав Крищенко.

Він повідомив, що поліцією було проведено великий обсяг підготовчої роботи, були обстежені всі територіальні комісії тощо.

"Взагалі у Києві поліція візьме під охорону, завтра вже будуть, скоріш за все, 1105 виборчих дільниць, всі вони будуть охоронятись у цілодобовому режимі після завезення бюлетенів і до того часу, коли комісія проведе підготовче засідання, бюлетені будуть передані. Потім поліція буде охороняти громадський порядок біля виборчих дільниць", - заявив очільник київської поліції.

Як повідомляв УНН, на дільницях у Києві чергуватимуть 4,5 тис. правоохоронців.

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