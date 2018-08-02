У Києві на Деміївській площі 3 серпня частково обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Завтра, 3 серпня, у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці на Деміївській площі буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.
“3 серпня із 10:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці на Деміївській площі буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт”, — йдеться у повідомленні.
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Комунальники закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.