У Києві на Деміївській площі 3 серпня частково обмежать рух

“3 серпня із 10:00 до 18:00 у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці на Деміївській площі буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На розв’язці біля столичних “Позняків” закриють рух транспорту

Комунальники закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.