В Киеве на Демеевской площади 3 августа частично ограничат движение

"3 августа с 10:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.

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Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.