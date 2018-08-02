В Киеве на Демеевской площади 3 августа частично ограничат движение
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Завтра, 3 августа, в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН.
"3 августа с 10:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На развязке у столичных "Позняков" закроют движение транспорта
Коммунальщики призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.