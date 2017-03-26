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У Києві на даху житлового будинку спалахнув вогонь

У Києві на даху житлового будинку спалахнув вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора ввечері у Києві на вулиці Богатирській на даху житлового багатоквартирного будинку спалахнув вогонь, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.

“Увечері, 25.03.2017, на вулиці Богатирській, 2, на даху житлового багатоквартирного будинку спалахнув вогонь”, — йдеться в повідомленні.

На місце пожежі з’їхалися всі екстрені служби. Через кілька хвилин 25 бригадою ДСНС полум’я було ліквідовано.

Також у повідомленні зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

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