В Киеве на крыше жилого дома вспыхнул огонь

"Вечером, 25.03.2017, на улице Богатырской, 2, на крыше жилого многоквартирного дома вспыхнул огонь", - говорится в сообщении.

На место пожара съехались все экстренные службы. Через несколько минут 25 бригадой ГСЧС пламя было ликвидировано.

Также в сообщении отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.