В Киеве на крыше жилого дома вспыхнул огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера вечером в Киеве на улице Богатырской на крыше жилого многоквартирного дома вспыхнул огонь, передает УНН со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Вечером, 25.03.2017, на улице Богатырской, 2, на крыше жилого многоквартирного дома вспыхнул огонь", - говорится в сообщении.
На место пожара съехались все экстренные службы. Через несколько минут 25 бригадой ГСЧС пламя было ликвидировано.
Также в сообщении отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.