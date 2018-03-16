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У Києві на будмайданчику знайшли мертвою дівчину-підлітка

У Києві на будмайданчику знайшли мертвою дівчину-підлітка

Київ • УНН

 • 12754 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Святошинському районі Києва на одному з будівельних майданчиків знайдено мертвою 12-річну дівчинку. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві.

“Скоріше за все, дитина загинула через падіння з висоти.

Але це остаточно буде встановлюватися — на місці події працює слідчо-оперативна група”, — зазначили у поліції.

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Як повідомляв УНН, у Києві в ресторані швидкого харчування сьогодні знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.

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