В Киеве на стройплощадке нашли мертвой девушку-подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Святошинском районе Киева на одной из строительных площадок найдена мертвой 12-летняя девочка. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Скорее всего, ребенок погиб из-за падения с высоты.
Но это окончательно будет устанавливаться - на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - отметили в полиции.
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Как сообщал УНН, в Киеве в ресторане быстрого питания сегодня нашли тело мужчины с перерезанным горлом.