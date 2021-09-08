У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП з двома автобусами та легковим авто: утворився затор
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участі двох автобусів та легкового авто. Про це повідомили в патрульній поліції Києва, передає УНН.
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“ДТП на Броварському проспекті, 105 сталася за участі трьох транспортних засобів — двох автобусів та одного легкового авто”, — повідомили в патрульній поліції.
Деталі
Відомо, що обійшлося без постраждалих. Рух ускладнено у напрямку Києва.
Доповнення
Раніше УНН писали, що у Чернівецькій області внаслідок ДТП загинула жінка, яка була на 6-му місяці вагітності.