У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП з двома автобусами та легковим авто: утворився затор

Цитата

“ДТП на Броварському проспекті, 105 сталася за участі трьох транспортних засобів — двох автобусів та одного легкового авто”, — повідомили в патрульній поліції.

Деталі

Відомо, що обійшлося без постраждалих. Рух ускладнено у напрямку Києва.

Доповнення

Раніше УНН писали, що у Чернівецькій області внаслідок ДТП загинула жінка, яка була на 6-му місяці вагітності.