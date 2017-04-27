У Києві можуть офіційно заборонити вилов безпритульних котів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливного-енергетичного комплексу депутати погодили проект рішення про заборону на вилов безпритульних котів у Києві. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
Документ передбачає вирішення питання поводження та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.
Відповідно до проекту рішення, забороняється вилов безпритульних котів на території Києва за винятком необхідності їх стерилізації, вакцинації та/або з метою прилаштування до нових власників. До цього процесу обов’язково мають бути залучені представники громадських зоозахисних організацій.
Окрім того, в проекті рішення наголошується, що відповідальні особи, які уповноважені в структурах житлово-експлуатаційних підприємств чи організацій, в тому числі ЖБК, ОСББ, мають забезпечувати дотримання норм та вимог експлуатації підвалів, технічних підвалів та горищ, запобігати ізоляції там котів, що може призвести до їх загибелі.
Також, згідно із проектом рішення, комунальні підприємства по утриманню житлового фонду зобов’язанні не створювати навмисних перешкод для виконання котами функції природної дератизації.
Документ мають також розглянути на пленарному засіданні Київради.
Як повідомляв УНН, у Рівному зареєстрували петицію про визнання котів частиною екосистеми міста.