В Киеве могут официально запретить вылов бездомных кошек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса депутаты согласовали проект решения о запрете на вылов бездомных кошек в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.
Документ предусматривает решение вопроса обращения и регулирования численности бездомных животных гуманными методами.
Согласно проекту решения, запрещается вылов бездомных кошек на территории Киева за исключением необходимости их стерилизации, вакцинации и / или с целью приспособления к новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций.
Кроме того, в проекте решения отмечается, что ответственные лица, уполномоченные в структурах жилищно-эксплуатационных предприятий или организаций, в том числе ЖСК, ОСМД, должны обеспечивать соблюдение норм и требований эксплуатации подвалов, технических подвалов и чердаков, предотвращать изоляции там кошек, может привести к их гибели.
Также, согласно проекту решения, коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязательстве не создавать преднамеренных помех для выполнения котами функции естественной дератизации.
Документ должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Как сообщал УНН, в Киеве зарегистрировали петицию о признании котов частью экосистемы города.